Участника драки на Пряжке госпитализировали с порезом горла

Петербургская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в ходе конфликта в центре города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью в субботу полиция получила сообщение о ножевом ранении около дома 18 по набережной реки Пряжки в Адмиралтейском районе Петербурга.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что бригада скорой помощи госпитализировала 31-летнего мужчину, у которого было сквозное ранение правой щеки и полное ранение задней стенки глотки. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Мужчина пояснил, что его «порезал Александр».

Через 15 минут стражи порядка задержали 33-летнего подозреваемого рядом с местом ЧП. Оказалось, что во время ссоры он ударил пострадавшего ножом.

Злоумышленника арестовали. Открыто уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек мужчина получил ножом в живот от собутыльника.