В Ленобласти вводят особые правила проезда через 11 городов

Запрет будет действовать с 25 мая по 17 июня. Фото: pixabay.com

Запрет будет действовать с 25 мая по 17 июня. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области для автомобилей, следующих из регионов или городов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, запрещены остановки в 11 населенных пунктах, где ситуация с коронавирусом улучшилась.

Запрет вступил в силу уже сегодня, 25 мая, и будет действовать почти месяц, до 17 июня. В этот период все автомобили из других регионов России или городов Ленобласти с неблагополучной эпидемиологической ситуацией не смогут останавливаться, проезжая через Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин.

Исключения делаются для рабочего транспорта, аварийных и других экстренных ситуациях, объясняют в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть стала одним из лидирующих регионов по посадке леса.