Ленобласть вошла в тройку лидеров по объему посадки леса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время посадки леса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время посадки леса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Ленинградская область 23 мая присоединилась к Всероссийскому дню высадки леса. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион входит в лидеры по лесовосстановлению.

В тройку первых Ленинградская область вошла по итогам 2019 года, пояснил губернатор во время посадки леса.

«А если посчитать количество посадки леса на один гектар — потому что есть ещё, например, Сибирь, которая намного больше — мы безусловные лидеры по стране», — приводит его слова lentv24.ru.

В этом году участие во Всероссийском дне леса принимают все лесничества Ленобласти. Планируется высадить более 120 тыс. саженцев. За девять лет на территории региона высажено более 3 млн деревьев, к акции суммарно присоединились свыше 30 тыс. добровольцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на мотоцикле прибыл в лесничество для того, чтобы присоединиться к акции по посадке леса.