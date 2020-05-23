Дрозденко на мотоцикле приехал в лесничество Всеволожского района для посадки деревьев

Дрозденко на мотоцикле приехал в лесничество Всеволожского района для посадки деревьев
Дрозденко прибыл в лесничество на мотоцикле. Фото:: кадр из видео на lentv24.ru

Ленинградская область сегодня, 23 мая, отмечает Всероссийский день посадки леса. К празднованию присоединился и губернатор региона Александр Дрозденко.

Среди участников мероприятия также были добровольцы. Свой вклад в акцию губернатор внесет во Всеволожском районе — сейчас он прибыл в одно из местных лесничеств. Как сообщает Лен.ТВ24, Дрозденко приехал на место эффектно — на мотоцикле.

Празднование приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году День посадки леса стал частью Международной акции «Сад Памяти».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда в регионе снимут ограничения, введенные из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом рассказал Александр Дрозденко.

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