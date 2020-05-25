Ученые, протестировавшие на себе вакцину от COVID-19, нашли у себя антитела

Ученые, протестировавшие на себе вакцину от COVID-19, нашли у себя антитела
Разработка вакцины пока не завершена. Фото: Pixabay

У всех ученых из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалии, которые разработали и ввели себе вакцину от коронавируса, обнаружили протективные антитела.

«У нас не просто проверенные антитела, а у нас проверено наличие протективных антител. Вируснейтрализующие», — сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире Первого канала.

Ранее Гинцбург рассказал РИА Новости, что ученые, которые работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, а также он сам уже ввели себе лекарство. При этом он отметил, что это следует оценивать не как официальные клинические испытания, а как самозащиту для продолжения разработки вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса в России могут начать производить к концу лета. По словам директора НИИ, в первое время производства будет недостаточно для иммунизации большого количества граждан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина коронавирус ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Воздушный шар поднял в небо над Петербургом баннер «Зенита» в ...
УФАС Петербурга уличило аптеку «Озерки» в навязывании покупателям ...
В Ленобласти из-за необработки кладбищ от клещей увеличилось число пострадавших
«Зенит» в честь 95-летия выстрелит из пушки в Петропавловской крепости
Ученые, протестировавшие на себе вакцину от COVID-19, нашли у себя антитела
По горячим следам полиция Петербурга раскрыла угон иномарки с помощью эвакуатора
«Поддержим бизнес». МКБ объявляет акцию для новых клиентов сегмента МСБ
Коммунальщики закрасили фреску-портрет Бродского напротив Дома Мурузи