В Роспотребнадзоре рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора высказались по поводу распространенных мифов об алкоголе, которые возникли на фоне пандемии коронавируса.
Так, уже продолжительное время некоторые продолжают активно тиражировать информацию о том, что спиртное якобы поможет избежать заражения Covid-19. Разумеется, это всего лишь миф.
Как сообщили на официальном сайте ведомства, специалисты отметили, что такая «профилактика» может стать серьезной угрозой для здоровья человека и ослабить его иммунитет.
Эксперты также напомнили, что употребление спиртного грозит тяжелейшими последствиями для организма.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса.