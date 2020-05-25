В Роспотребнадзоре рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус
Алкоголь может ослабить иммунитет человека. Фото: pixabay

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора высказались по поводу распространенных мифов об алкоголе, которые возникли на фоне пандемии коронавируса.

Так, уже продолжительное время некоторые продолжают активно тиражировать информацию о том, что спиртное якобы поможет избежать заражения Covid-19. Разумеется, это всего лишь миф.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, специалисты отметили, что такая «профилактика» может стать серьезной угрозой для здоровья человека и ослабить его иммунитет.

Эксперты также напомнили, что употребление спиртного грозит тяжелейшими последствиями для организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса.

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