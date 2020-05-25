Петербуржцы из-за теплой погоды нарушают режим самоизоляции

Воздух прогрелся до плюс 18 градусов.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». Из-за теплой погоды граждане потеряли голову и отправились гулять. Индекс самоизоляции даже к вечеру составляет 3,2 балла. В другое время, до пандемии коронавируса, он был бы равен 2,9 баллам. Петербуржцев сложно осуждать, ведь редко столбик термометра поднимается до плюс 18 градусов. С другой стороны, статистика по заболевшим все еще оставляет желать лучшего.

Тем временем Санкт-Петербург занимает последнее место среди городов-миллионников по соблюдению режима самоизоляции. Чуть лучше ситуация в Москве и Казани.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ждут потепление до +21 градуса в понедельник. Северо-восточный, северный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти.