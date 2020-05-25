В Пушкинском районе нашли мину времен ВОВ

Мина уже вывезена с территории. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу, архивное фото

Мина уже вывезена с территории. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу, архивное фото

Предмет уже вывезли на полигон для дальнейшей ликвидации.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. В Пушкинском районе на берегу Кузьминки недалеко от дамбы нашли минометную мину времен ВОВ. Специалисты вывезли опасный предмет на полигон для дальнейшей ликвидации.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительных объектов нужно обращаться сразу в спецслужбы. Нельзя трогать их и лучше не подпускать ни к кому находке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли 166 мин времен ВОВ возле газопровода. Военнослужащие на специальном транспорте с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали 120-мм мины на полигон. Боеприпасы находятся в состоянии сильной коррозии. В скором времени их уничтожат.