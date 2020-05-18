В Ленобласти нашли 166 мин времен ВОВ возле газопровода

В Ленобласти нашли 166 мин времен ВОВ возле газопровода
Военнослужащие ЗВО. Фото: пресс-служба ЗВО

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были эвакуированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа в понедельник, 18 мая. Военнослужащие инженерно-саперского полка ЗВО обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области 166 мин времен войны.

Военнослужащие на специальном транспорте с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали 120-мм мины на полигон. Боеприпасы находятся в состоянии сильной коррозии. В скором времени их уничтожат.

Работы провели после обращения местных жителей, которые нашли мину возле газопровода. Остальные боеприпасы обнаружили военные при инженерной разведке прилегающей местности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка нашла гранату во дворе в Петербурге. Взрывотехники вывезли из Красногвардейского района боеприпас времен Великой Отечественной войны.

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В Ленобласти нашли 166 мин времен ВОВ возле газопровода
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