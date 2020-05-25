На Левашовском после аварии бросили автомобиль

На Левашовском после аварии бросили автомобиль
Машина выглядит помято. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Водитель снес ограждение и оставил машину на газоне.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Левашовском проспекте – там на тротуаре стоит Mini Cooper. Водитель, делятся данными свидетели, поворачивал с улицы Ленина, когда вдруг врезался в ограждение и оказался на газоне. После этого мужчина покинул салон автомобиля и куда-то ушел. Непонятно, как он себя чувствует и вернется ли он.

Судя по снимкам, угодившим в сеть, машине требуется серьезный ремонт – она выглядит крайне помято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале не смогли разъехаться Mercedes и Infiniti, движение затруднено. Обстоятельства столкновения машин пока неизвестны.

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дтп левашовский проспект
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