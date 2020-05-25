На Обводном канале не смогли разъехаться Mercedes и Infiniti, движение затруднено

В Петербурге на набережной Обводного канала не смогли разъехаться машины марок Infiniti и Mercedes. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня, 25 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем Mercedes столкнулся с Infiniti. В результате ДТП на участке образовался небольшой затор.

Обстоятельства столкновения машин пока неизвестны.

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