КамАЗ закинул Toyota на ограждение на Варшавской

КамАЗ закинул Toyota на ограждение на Варшавской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с грузовым автомобилем и иномаркой. К месту аварии уже приехали сотрудники ДПС.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 25 мая, возле дома №22 на Варшавской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить КамАЗ дорожных служб и Toyota. В результате легковушка оказалась на ограждении.

Теперь участники аварии выясняют, кто виноват.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя Opel сбил собственный автомобиль на КАД возле Пулково. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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