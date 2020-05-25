Водителя Opel сбил собственный автомобиль на КАД возле Пулково

Водителя Opel сбил собственный автомобиль на КАД возле Пулково
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на КАД водитель Opel оказался под колесами собственного авто. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 25 мая, на 73 км внутренней стороны КАД. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели столкновения уточнили, что машины не поделили дорогу перед съездом к аэропорту. По их словам, 40-летний мужчина, управляя Peugeot, въехал в стоящий во втором ряду Opel, после чего машина от удара снесла своего владельца. Пострадавший 72-летний мужчина был госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к ДТП на Приморском шоссе прибыли спасатели, «скорая» и полиция. Там машина съехала в кювет.

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