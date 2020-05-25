К ДТП на Приморском шоссе прибыли спасатели, «скорая» и полиция

В Северной столице на Приморском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Subaru. К месту происшествия прибыли экстренные службы.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 25 мая. Фотографиями раскуроченной машины очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что иномарка слетела с дороги в кювет. Второго участника ДТП поблизости нет.
На место выехали полиция, медики, а также две пожарные машины. Причины аварии пока неизвестны.
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