К ДТП на Приморском шоссе прибыли спасатели, «скорая» и полиция

К ДТП на Приморском шоссе прибыли спасатели, &#171;скорая&#187; и полиция
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Приморском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Subaru. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 25 мая. Фотографиями раскуроченной машины очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что иномарка слетела с дороги в кювет. Второго участника ДТП поблизости нет.

На место выехали полиция, медики, а также две пожарные машины. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине молодой водитель сбил девушку на «зебре» и пытался обвинить ее в случившемся. Пострадавшую госпитализировали.

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