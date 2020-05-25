В Пушкине молодой водитель сбил девушку на «зебре» и пытался обвинить ее в случившемся

В Петербурге автомобилист сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу.

Дорожный инцидент произошел 23 мая около дома №11/29 по Оранжерейной улице. Подробности случившегося стали известны только сегодня.

Как сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор», по предварительным данным, 22-летний водитель, управляя Hyundai Solaris, сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

В результате ДТП пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

В группе также отметили, что молодой водитель пытался врать, что потерпевшая шла по проезжей части, однако камеры видеонаблюдения свидетельствуют об обратном. По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Учительской водитель Lada протаранил четыре машины.