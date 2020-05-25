На Учительской пьяный водитель Lada протаранил четыре машины

На Учительской пьяный водитель Lada протаранил четыре машины
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошла крупная авария. Пьяный водитель протаранил четыре машины.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 25 мая, на Учительской улице. Кадрами раскуроченных машины очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели столкновения рассказали, что предполагаемый виновник случившегося не пострадал, а после столкновения даже пытался оттолкнуть свой автомобиль. В результате ДТП передняя часть машины оказалась полностью разбита.

«Говорит, не пил», — написал пользователь.

О пострадавших в аварии информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе пешеход перебегал улицу и попал под автобус.

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