На Пулковском шоссе пешеход перебегал улицу и попал под автобус

На Пулковском шоссе пешеход перебегал улицу и попал под автобус
Пешехода госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга пешеход попал под автобус. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, в 13:10 у дома №78 по Пулковскому шоссе. По предварительным данным, 54-летний водитель, управлявший автобусом «Волгобас» маршрута К-18 сбил 32-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, в результате пешеход получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Демьяна Бедного задымился легковой автомобиль. Неравнодушные водители стали тушить машину своими огнетушителями.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наезд на пешехода новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
C 95-летием «Зенит» поздравили бывшие футболисты клуба
К ДТП на Приморском шоссе прибыли спасатели, «скорая» и полиция
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Названо число петербуржцев, которым выплатили по 800 рублей на маски и перчатки
В Пушкине молодой водитель сбил девушку на «зебре» и пытался ...
На Учительской пьяный водитель Lada протаранил четыре машины
В Московском районе двое злоумышленников пытались украсть 7,5 кг кабеля
Россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа