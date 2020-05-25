На Пулковском шоссе пешеход перебегал улицу и попал под автобус

В Московском районе Петербурга пешеход попал под автобус. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, в 13:10 у дома №78 по Пулковскому шоссе. По предварительным данным, 54-летний водитель, управлявший автобусом «Волгобас» маршрута К-18 сбил 32-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, в результате пешеход получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка.

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