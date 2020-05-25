На Демьяна Бедного задымилась легковушка

На Демьяна Бедного задымилась легковушка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Демьяна Бедного задымился автомобиль, что напугало автолюбителей.

Инцидент случился сегодня днем, 25 мая. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что машина оказалась полностью в дыму.

Причина произошедшего пока неизвестна. Неравнодушные водители остановились, чтобы потушить возгорание с помощью своих огнетушителей.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большегруз вылетел за пределы трассы на Пулковском шоссе.

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