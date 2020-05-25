Большегруз вылетел за пределы трассы на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием большегруза. Машина вылетела за пределы проезжей части.

Дорожный инцидент случился сегодня, 25 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В повороте съезда с внешнего кольца на Пулковском шоссе, в сторону города упал грузовик с ПУХТО», — написал подписчик.

Данных о том, что стало с водителем грузовика, пока нет. В комментариях пользователи предположили, что виной всему могли стать отказавшие тормоза.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Австрийской площади перевернулся Uber. Прохожие вытаскивали из машины людей, некоторые из них были без сознания.