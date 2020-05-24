На Австрийской площади перевернулся Uber

На Австрийской площади перевернулся Uber
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга перевернулось такси Uber. К месту ДТП оперативно прибыли спасатели, медики и полицейские.

Дорожный инцидент случился среди ночи в понедельник, 25 мая, на Австрийской площади. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, прохожие вытащили из машины людей, некоторые из них были без сознания.

Другие подробности ДТП пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя мотоцикла и его пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии после столкновения с иномаркой на проспекте Науки. Легковушка подбила двухколесный транспорт.

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