Мотоциклиста и его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Науки

На проспекте Науки произошло серьезное ДТП с участием иномарки и мотоцикла. К месту аварии приезжали медики, спасатели и полиция.

Дорожный инцидент случился воскресным вечером, 24 мая, около 21:40. Кадры с места столкновения опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По данным ОГИБДД по Калининскому району, автомобиль Chevrolet столкнулся с мотоциклом Honda около дома №14. За рулем легковушки был 48-летний мужчина, вторым транспортным средством управлял 28-летний водитель.

У иномарки сильно поврежден передний бампер и капот. Мотоцикл вылетел за пределы дороги. В результате случившегося мотоциклист и его пассажир в тяжелом состоянии были доставлены в медучреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате столкновения мотоцикл вылетел на тротуар, а сама машина протаранила ограждение.