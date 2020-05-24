Мотоциклист вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой рядом с «Академической»

В Петербурге недалеко от станции метро «Академическая» серая иномарка сбила мотоциклиста. К месту аварии прибыли медики, спасатели и полиция.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 24 мая, на проспект Науки. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения транспортных средств, мотоцикл Honda ехал в своей полосе, тогда как легковушка не заметила его и начала поворачивать в карман. В результате мотоцикл вылетел на тротуар, а сама машина протаранила ограждение.

Горожане также уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

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