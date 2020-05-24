В Ломоносовском районе серьезно пострадал водитель Volkswagen после съезда в кювет

В Ломоносовском районе Ленобласти легковушка вылетела в кювет. Водитель получил тяжелые травмы, а состояние его пассажира пока неизвестно.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 24 мая, на 65-м километре автодороги Петергоф – Кейкино легковой автомобиль вылетел в кювет.

Как соообщили в УГИБДД, по предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и совершил съезд в кювет.

В результате случившегося автомобилист получил тяжелые травмы, а состояние его 33-летнего пассажира пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте Ford подбил мотоцикл. Второго водителя госпитализировали.