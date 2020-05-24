На Пискаревском Ford отправил мотоциклиста в больницу

На Пискаревском Ford отправил мотоциклиста в больницу
У машины полностью разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Пискаревском проспекте мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой.

Авария случилась в воскресенье, 24 мая. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что происшествие не мешает движению автотранспорта.

По словам свидетелей столкновения транспортных средств, водитель, управляя легковым авто марки Ford, на приличной скорости влетел в мотоцикл, который притормозил перед светофором. В результате мотоциклист слетел с транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка подбила легковушку с ребенком на КАД и скрылась. Свидетели аварии рассказали, пока владелец отечественного авто «возился с маленьким ребенком», второй участник аварии скрылся.

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