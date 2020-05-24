Иномарка подбила легковушку с ребенком на КАД и скрылась

В Красногвардейском районе Петербурга на КАД произошло ДТП с участием двух авто. Один из водителей скрылся, пока другой отвлекся на ребенка.

Дорожный инцидент произошел на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Шафировский проспект. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, черный Ford влетел в автомобиль Lada.

Свидетели аварии рассказали, пока владелец отечественного авто «возился с маленьким ребенком», второй участник аварии скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово автобус налетел на бетонный ограничитель и затруднил движение. Водитель общественного транспорта решил высадить пассажира в неположенном месте.