Иномарка подбила легковушку с ребенком на КАД и скрылась

Иномарка подбила легковушку с ребенком на КАД и скрылась
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга на КАД произошло ДТП с участием двух авто. Один из водителей скрылся, пока другой отвлекся на ребенка.

Дорожный инцидент произошел на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Шафировский проспект. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, черный Ford влетел в автомобиль Lada.

Свидетели аварии рассказали, пока владелец отечественного авто «возился с маленьким ребенком», второй участник аварии скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово автобус налетел на бетонный ограничитель и затруднил движение. Водитель общественного транспорта решил высадить пассажира в неположенном месте.

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