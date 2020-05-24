В Кудрово автобус налетел на бетонный ограничитель и затруднил движение

В Кудрово произошло ДТП с участием автобуса. Водителям пришлось постоять на въезде в один из дворов.

Дорожный инцидент случился сегодня, 24 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Жизнь в Кудрово» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали свидетели дорожно-транспортного происшествия, водитель автобуса решил высадить пассажиров в неположенном месте, в результате чего наехал на бетонный ограничитель.

Проезд во двор дома №3 на Европейском проспекте оказался полностью заблокированным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об автомобильном пожаре на Латышских стрелков. Возгорание удалось потушить за 9 минут. Данные о возможных пострадавших в результате ЧП не поступало.