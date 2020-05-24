Автомобильный пожар на Латышских стрелков потушили за 9 минут

Минувшей ночью в Невском районе Петербурга сгорела машина и оплавилась припаркованная рядом.

Согласно информации главного управления МЧС по региону, все произошло в ночь на 24 мая около дома №15/1 по улице Латышских стрелков. Местные жители заметили пожар и вызвали спасателей в 02.11 ночи.

Пожар начался с машины Toyota, а после распространился на припаркованный рядом Volkswagen. Первая выгорела полностью, а у второго оплавились части кузова.

На месте происшествия работали два расчета сотрудников ведомства. Они справились с огнем всего за девять минут — в 02.20 огонь был ликвидирован.

Данные о возможных пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне спасатели тушили полыхающую Kia. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.