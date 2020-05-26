В Китае за сутки выявлено семь случаев заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом и 29 бессимптомных носителей, выздоровели девять человек, летальных случаев нет, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего с начала пандемии в материковом Китае было выявлено 82 992 случая заражения коронавирусом , 78 277 пациентов выздоровели, 81 остается в больницах, 4 634 скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 587 582 человека. Скончались 348 420 человек, при этом 2 365 703 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 353 427 человек, умерли 3 633. При этом 118 798 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.