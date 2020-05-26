В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более 800 человек

В Бразилии более 800 человек умерли за сутки от коронавируса, сообщил минздрав страны.

Число жертв коронавируса в стране достигло 23 473.

Выздоровели 153 833 человека, это 41% от всех подтвержденных случаев, число которых на данный момент достигло 374 898.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 587 582 человека. Скончались 348 420 человек, при этом 2 365 703 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 353 427 человек, умерли 3 633. При этом 118 798 пациентов вылечились.

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