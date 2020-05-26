В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 70 тысяч

В Мексике число заражений коронавирусом выросло до 71 105, за день подтверждены 454 летальных случая.

«Число выявленных за все время случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 71 105, из них активных случаев 20% — 14 020 человек, болеющих в настоящий момент», — рассказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 587 582 человека. Скончались 348 420 человек, при этом 2 365 703 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 353 427 человек, умерли 3 633. При этом 118 798 пациентов вылечились.

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