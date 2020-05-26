В Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 145 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за минувшие сутки возросло более чем на 6,5 тысячи и достигло 145 380, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

На лечении находятся 80 722 человека. Выздоровели 54 440 пациентов (6050 за сутки), скончались 4167 человек (146 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 587 582 человека. Скончались 348 420 человек, при этом 2 365 703 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 353 427 человек, умерли 3 633. При этом 118 798 пациентов вылечились.

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