На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 21 584 человек

Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло на 339 человек и достигло 21584, умер 21 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в стране вылечились 7575 пациентов, умерли 644 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 587 582 человека. Скончались 348 420 человек, при этом 2 365 703 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 353 427 человек, умерли 3 633. При этом 118 798 пациентов вылечились.

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