В Петербурге зафиксировано 363 новых случая заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 8915 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 174 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 362 342 зараженных, 3807 погибших, выздоровели 131 129 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.