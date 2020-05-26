Смольный согласовал проект планировки обхода Красного Села

В Петербурге утвердили проект планировки и межевания территории под строительство транспортного обхода Красного Села. Документ согласовали на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Проект призван избавить Красное Село от пробок. Как отмечает пресс-служба Смольного, интенсивность движения и грузоперевозок через этот участок значительно выросла. Однако единственная дорога, которая связывает Красное Село с Петербургом — проспект Ленина. Через него также проходит весь транзитный транспорт на Гатчину и Кингисепп.

«Транспортный обход Красного Села жизненно необходим, его давно ждут жители района», — сказал губернатор Александр Беглов.

Утверждение проекта, по словам Беглова, позволить завершить процедуру изъятия земель и ускорить работы. Проектом предлагается реконструировать проспект Ленина и построить новую автомагистраль с транспортной развязкой на примыкании к Кингисеппскому шоссе. Строительство ведется в четыре этапа. На данный момент на 86% построен участок от Гореловского путепровода до Кингисеппского шоссе, на 6 % — путепровод в створе улицы Свободы. Общая протяженность трассы составит 8,% км.

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