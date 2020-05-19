Участок дублера трассы «Скандинавия» начали ремонтировать

Дорожники ремонтируют шестикилометровый участок дублера трассы «Скандинавия».

Обновление асфальта на участке трассы «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» в Выборгском районе началось сегодня, 19 мая. Об этом сообщает районная администрация, ссылаясь на областное правительство.

Новый асфальт уложат на шести километрах трассы до стыковки со «Скандинавией». Дорожные службы заменят старый асфальт на новый двухслойный, установят дорожные знаки, укрепят обочины и нанесут разметку.

Участок автодороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году дорожники отремонтировали участок трассы от поселка Первомайское до Подгорья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти завершился ремонт Дороги Жизни.