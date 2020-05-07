В Ленобласти завершился ремонт Дороги Жизни

В Ленобласти завершился ремонт Дороги Жизни
Монумент "Разорванное кольцо" - часть мемориала "Дорога Жизни". Фото: Baltphoto

Дорожные службы Ленинградской области осуществили замену асфальтового покрытия на Дороге жизни от границ Санкт-Петербурга до Румболовской горы.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для повышения прочности использовался асфальт с усиленным щебеночным каркасом, для укладки использовался метод объемного проектирования. Теперь постоянно растущая интенсивность автомобильного движения на этом участке, — а оно составляет от 20 до 40 тысяч машин в сутки, — не повредит покрытия.

Ремонт удалось завершить меньше чем за месяц, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Дорожники работали практически круглосуточно. Отметим, что это первый в текущем сезоне объект ремонта на региональных трассах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской улице в Петербурге начали укладывать асфальт.

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