Дорожники приступили к укладке асфальта на Стародеревенской

На Стародеревенской улице в Приморском районе Петербурга продолжаются дорожные работы.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, работы по ремонту укладке асфальта проходят на участке от улицы Оптиков до Богатырского проспекта. 5 мая подрядчик АО «ВАД» закончил фрезерование участка, а 6 мая там начали класть асфальт.

В общей сложности необходимо отремонтировать участок от улицы Оптиков до улицы Ильюшина, который включает 35,5 тыс. кв.м. проезжей части и 20,3 тыс. кв.м. тротуара.

Работы по ремонту данного участка оцениваются в 105,25 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт Зеленого моста в Петербурге продолжат без снятия ограничений. Открыть все полосы движения планировалось для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, однако сроки открытия сдвинули из-за пандемии.