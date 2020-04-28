Ремонт Зеленого моста в Петербурге продолжат без снятия ограничений

Ремонт Зеленого моста в Петербурге продолжат без снятия ограничений
В Петербурге ремонтирую Зеленый мост. Скриншот: Google Maps

Капитальный ремонт Зеленого моста в Центральном районе Петербурга будет проходить без снятия ограничений. Отменить их планировалось в конце апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом ограничения решили не снимать.

В конце апреля завершается второй этап строительно-монтажных работ. Открыть все полосы движения планировалось для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

Из-за пандемии коронавируса ситуация поменялась. С учетом всех принятых мер решено продолжить строительно-монтажные работы на центральной части Зеленого моста согласно третьему этапу.

«Движение по Невскому проспекту будет ограничено до двух полос в каждом направлении, а также закрыто по набережным реки Мойки», — сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожный ремонт на Московском проспекте продлится до конца июня. Работы ведутся на участке от Сенной площади до набережной Обводного канала.

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