Дорожный ремонт на Московском проспекте закончится в конце июня

В 2020 году на ремонт дорог запланировано выделить 7 млрд рублей. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

В 2020 году на ремонт дорог запланировано выделить 7 млрд рублей. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на дорожный ремонт на Московском проспекте в центре города.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, ордер на производство дорожных работ по ремонту проезжей части участка Московского проспекте выдано по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Речь идет об участке от Сенной площади до набережной Обводного канала, включая трамвайные пути.

Производство ремонтных работ разрешено до 30 июня текущего года. Об ограничениях движения на данном участке Московского проспекта станет известно позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение транспорта на Софийской и Большом проспекте П.С. С 18 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта на трех участках. В городе запланирован ремонт тротуаров и дорожного покрытия.