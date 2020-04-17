Ремонт ограничит движение транспорта на Софийской и Большом проспекте П.С.

Ремонт ограничит движение транспорта на Софийской и Большом проспекте П.С.
В Петербурге ограничат движение транспорта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 18 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта на трех участках. В городе запланирован ремонт тротуаров и дорожного покрытия.

АНП «Объединение «Дормост» начинает ремонт тротуаров на Петроградской стороне. В связи с этим движение по площади Льва Толстого будет ограничено с 18 по 19 апреля, с 25 по 26 апреля, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 16 по 17 мая и с 23 по 26 мая.

Работы также ограничат движение по Большому проспекту П.С. от набережной Карповки до площади Льва Толстого, включая перекрестки. Действовать ограничение будет с 18 апреля по 8 мая и с 12 по 15 мая, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

На Софийской улице с 18 апреля по 5 июня запланирован ремонт дорожного покрытия. Движение транспорта ограничат на участке от Гамбургской площади до улицы Димитрова. С 11 по 12 и с 18 по 20 мая ограничивать движение будут только в начное время. Работы проводит АО «ПО «Возрождение».

Из-за ремонта дорожного покрытия Петергофского шоссе проезд будет затруднен на участке от улицы Партизана Германа до проспекта Маршала Жукова. Ограничения вводятся с 18 апреля по 1 мая. За ремонт отвечает ООО «СК «Орион плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 28 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта по Таврической улице.

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