Петербуржцев предупредили о новых ограничениях на дорогах

Петербуржцев предупредили о новых ограничениях на дорогах
Некоторые дороги перекроют до конца мая. Фото: pixabay.com

Речь идет о новых ремонтных работах, которые начнутся в городе с 14 и 15 апреля.

На две недели, в период с 14 по 28 апреля, будет ограничено движение транспортных средств по Таврической улице. Реконструкция газопровода затронет участок о Суворовского проспекта до Кирочной улицы. Полностью закроют движение на участке с 29 апреля по 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Практически до конца весны, с 15 апреля по 30 мая, в городе продолжится прокладка теплосети. Из-за данных работ движение закроется полностью по Моховой улице от улицы Белинского до улицы Пестеля.

По вышеупомянутой причине также закроют движение для водителей с 15 апреля по 30 мая по улице Белинского от Литейного проспекта до набережной реки Фонтанки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по дамбе в Петербурга ограничат из-за ремонта тоннеля.

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