Движение по дамбе в Петербурга ограничат из-за ремонта тоннеля

В тоннеле С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений с 13 по 24 апреля ограничат движение транспорта. Причиной этого стали регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

Ограничения движения транспорта по полосам будут вводиться поэтапно. С 13 по 17 апреля проезд будет затруднен на отсеке Финской стороны — внешнем кольце. С 20 по 24 апреля — на внутреннем кольце или отсеке Невской стороны.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время», — сообщили в ФКП «Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) г. СПб Минстроя России».

Остановка потока будет произведена на не более чем 7-10 минут. Дирекция призывает водителей следить за сообщения на информационных табло, дорожной разметкой, ограждениями, знаками и соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дирекция КЗС призвала жителей Петербурга и Кронштадта не гулять по дамбе.