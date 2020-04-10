Петербуржцев просят отказаться от прогулок по дамбе

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) попросила жителей Северной столицы и Кронштадта не гулять по дамбе.

Оказалось, что в период режима самоизоляции местные жители все чаще выходят прогуляться по дамбе или порыбачить с нее.

Дирекция КЗС обратилась в своем официальном Instagram-аккаунте к петербуржцам с просьбой воздержаться от посещения объектов КЗС, в том числе с целью рыбалки.

Гражданам напомнили, что КЗС является сложным гидротехническим сооружением и рыбачить здесь запрещено. Петербуржцев также призывают выполнять рекомендации Роспотребнадзора по самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по дамбе в Петербурге ограничат на две недели. С понедельника, 6 апреля, согласно объявлению дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, проезд по дамбе будет ограничен до 20 апреля 2020 года.