Движение по дамбе в Петербурге ограничат на две недели

С понедельника, 6 апреля, согласно объявлению дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, проезд по дамбе будет ограничен до 20 апреля 2020 года.

Изменения будут действовать на участках 23-24 км Финской стороны и 117-118 км Невской стороны. Ограничение движения вызвано проведением планового ремонта на разделительной полосе. Из-за профилактических работ на подземных инженерных сетях временно ограничат проезд по левой полосе.

Дирекция КЗС настоятельно просит автомобилистов следить за временными разметками и дорожными знаками, установленными на местах проведения ремонтных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд по участкам федеральных трасс в Ленинградской области будет ограничен в связи с дорожными работами. Об этом водителей уведомляет ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».