Дорожные работы ограничат движение на федеральных трассах в Ленобласти

В субботу, 4 апреля, водителей ждут ограничения движения на семи федеральных трассах в Ленобласти из-за дорожных работ.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено на следующих трассах:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия: — км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков; — км 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Кроме того, движение будет ограничено на трассах: А-114 «Вологда – Тихвин», А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, А-181 «Выборг — Светогорск», А-181 «Магистральная», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.

Отметим, что с 31 марта в Ленобласти ограничено передвижение. Такие меры приняты в связи с ситуацией распространения коронавируса. Дачники Петербурга смогут попасть в Ленобласть, несмотря на ограничения передвижения. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 731 человека, умерли 43. При этом 333 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с пятницы, 27 марта, в Северной столице начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Изменения связаны с ремонтными работами. Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в ГАТИ. Так, в период с 27 марта по 15 апреля ограничат движение по набережной Обводного канала на участке от проспекта Обуховской Обороны до Атаманской улицы, а также по Атаманской улице возле набережной Обводного канала.