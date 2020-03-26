В Петербурге с 27 марта начнут действовать новые ограничения движения

Также закрывается движение транспорта по Тарасовой улице от Среднеохтинского проспекта к Большеохтинскому проспекту и по Панфиловой улице от Большеохтинского проспекта к Среднеохтинскому проспекту. Фото: Baltphoto

Также закрывается движение транспорта по Тарасовой улице от Среднеохтинского проспекта к Большеохтинскому проспекту и по Панфиловой улице от Большеохтинского проспекта к Среднеохтинскому проспекту. Фото: Baltphoto

С пятницы, 27 марта, в Северной столице начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Изменения связаны с ремонтными работами.

Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в ГАТИ. Так, в период с 27 марта по 15 апреля ограничат движение по набережной Обводного канала на участке от проспекта Обуховской Обороны до Атаманской улицы, а также по Атаманской улице возле набережной Обводного канала. Причиной тому — работы по прокладке инженерных сетей в рамках строительства транспортной развязки.

Помимо этого, из-за проводимой реконструкции наружного освещения в период с 28 марта по 12 апреля каждые выходные будет ограничен проезд транспорта по Московскому проспекту на участке от Алтайской улицы до улицы Типанова. Также, с 29 марта по 30 мая будет остановлено движение транспорта по Среднеохтинскому проспекту на участке от Красногвардейской площади до Цимлянской улицы. Ограничения вводятся из-за ремонта трамвайных путей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на объявление следующей недели — нерабочей, в метро график движения поездов останется прежним.