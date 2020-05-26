Суд оставил историка Соколова в СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу по делу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве. Адвокат историка Александр Почуев пытался обжаловать меру пресечения.

Почуев просил отпустить Соколова из СИЗО и отправить его под домашний арест. Мотивировал он это риском заразиться коронавирусом в следственном изоляторе и тем, что у Соколова остались пожилые родители, которые требуют ухода.

«Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Почуев также просил обратить внимание на то, что суд первой инстанции якобы нарушил требования открытости и гласности. СМИ, допущенные в зал суда, по его словам, травили Соколова и самого Почуева. Прокурор посчитал, что вышесказанное отношение к делу не имеет. Суд с ним согласился.

Под арестом Олег Соколов пробудет до 23 сентября.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали в ноябре на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки. Следствие полагает, что Соколов застрелил Ещенко из обреза, а позже расчленил её тело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебное заседание по делу историка Соколова отложили из-за коронавируса.