В 34 населенных пунктах Ленобласти нашли коронавирус

В Ленобласти 2 553 человека заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти 2 553 человека заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области подтвердили 58 новых случаев коронавируса. Зараженные выявлены в 34 населенных пунктах.

Новые случаи зарегистрированы в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти 26 мая со ссылкой на данные оперативного штаба.

Коронавирус нашли в Ефимовском, Анисимово, Кикерино, Волхове, Яблоницах, Мурино, Новосаратовке, Выборге, Гатчине, Сиверском, Елизаветино, Киришах, Кировске, Отрадном, Подпорожье и других населенных пунктах.

С начала пандемии в Ленобласти подтверждены 2 тыс. 553 случая коронавируса. Выздоровели более 1,1 тыс. человек. Скончались 11 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили смерть медицинского работника, зараженного коронавирусом.