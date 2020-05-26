В Петербурге от коронавируса умер еще один медработник

В Петербурге подтвердили смерть медицинского работника, зараженного коронавирусом нового типа. Он скончался в апреле — начале мая.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, 25 мая рассмотрела 20 случаев летальных исходов. По итогам подтверждены 12 смертей от коронавируса. Один из умерших — сотрудник медицинского учреждения.

Среди жертв коронавируса — пять женщин в возрасте от 50 до 89 лет и семь мужчин от 43 до 90 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Умершие также имели ряд хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, ожирение, гепатит и онкологическое заболевание.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено более 14 тыс. случаев коронавируса. Скончались за весь период 150 человек, умерли 3 тыс. 744.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончались 174 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.