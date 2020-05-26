В России за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

В России за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в России скончались 174 пациента с подтвержденной инфекцией. Это рекордное количество за все время эпидемии в стране.

Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число летальных исходов в РФ достигло 3 807.

При этом в понедельник, 26 мая, было выявлено 8 915 заболевших коронавирусом. А 12 331 человек смогли побороть болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 9,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

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